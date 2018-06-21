مقتل 49 من قوات الأمن بهجمات في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتل 49 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية بهجمات شنتها حركة (طالبان) على العديد من نقاط التفتيش، في إقليمي فرح وبادجيس غرب البلاد، بعد أيام فقط من انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته عناصر الحركة، والذي استمر ثلاثة أيام.

وقتل 32 فرداً من قوات الأمن، عندما هاجمت طالبان عدداً من نقاط التفتيش، في منطقة «بالا مورجاب» بمنطقة بادجيس ونصبت كميناً لقافلة من التعزيزات، التي هرعت لتقديم المساعدة حسب مسؤولين.

وفي الوقت نفسه، قتل 17 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، في هجمات شنتها طالبان الليلة قبل الماضية، في إقليم فرح غرب البلاد، طبقاً لما ذكره مسؤولون صباح أمس الأربعاء.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، فريد أحمد باختاوار وخير محمد نوروزي، إن 12 فرداً من قوات الأمن قتلوا، عندما هاجم المتشددون نقطتي تفتيش في منطقة «بالا بلوك» وقتل خمسة آخرون في نقطة تفتيش، تقع بالقرب من الحدود الإيرانية في منطقة جاواند.

وذكر باختاوار أن ثلاثة على الأقل من أفراد قوات الأمن أصيبوا وفقد أربعة آخرون، في الهجمات، مضيفاً أن المسلحين الذين هاجموا نقطة التفتيش، القريبة من الحدود، جاؤوا من الجانب الإيراني. وتأتي الهجمات بعد انتهاء وقف لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام، مع الحكومة الأحد الماضي. وكان ملايين الأفغان قد احتفلوا بوقف إطلاق النار وعيد الفطر، في مطلع الأسبوع. ويعد وقف إطلاق النار هو الأول منذ أن خسرت الحركة السلطة في عام 2001.

ورغم أن الرئيس أشرف غني مدد فترة وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، إلا أن طالبان رفضت التمديد من جانبها. وفي غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 132 ألف شخص نزحوا عن ديارهم في أفغانستان منذ مطلع العام بسبب الصراع والكوارث الطبيعية.

وأظهر تقرير تم نشره في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية أن 132 ألفاً و744 شخصاً نزحوا منذ الأول من يناير وحتى 17 يونيو الجاري، من بينهم أكثر من 5700 نازح في الأسبوع الماضي وحده. وكان الصراع تسبب في نزوح أكثر من 445 ألف شخص في أنحاء البلاد في 2017.