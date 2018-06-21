الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان

واشنطن، عواصم (وكالات)

انسحبت الولايات المتحدة، أمس الأول، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بـ«النفاق» وبـ«الانحياز» ضد إسرائيل. وتوجهت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى واشنطن لتعلن مع وزير الخارجية مايك بومبيو القرار.

وأكد بومبيو وهايلي، أن الولايات المتحدة ستبقى على رأس المدافعين عن حقوق الإنسان. لكن في نظر الكثيرين، يعكس القرار عداء الرئيس دونالد ترامب للأمم المتحدة وللتعددية في العمل الدبلوماسي بشكل عام.

وجاء القرار بعدما انتقد مجلس حقوق الإنسان واشنطن بسبب فصلها للأبناء القاصرين للمهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم الذين يتطلعون للحصول على لجوء بعد دخولهم البلاد من المكسيك.

لكن هايلي وبومبيو أكدا أن القرار اتخذ بعد سنة من الجهود لدفع المجلس إلى القيام بإصلاحات، واستبعاد الدول الأعضاء التي ترتكب تجاوزات، منه.