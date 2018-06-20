النمسا تحذر من «كارثة» بسبب الهجرة وبروكسل تجتمع الأحد

بروكسل (وكالات)

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنها دعت قادة عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى «اجتماع عمل غير رسمي» الأحد المقبل في بروكسل حول اللجوء والهجرة قبل أيام من قمة للدول الـ28 في هذا الموضوع الذي يسبب انقسامات.

وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيواجه «كارثة» بسبب الهجرة «شبيهة بتلك التي حصلت في 2015» إذا فشل في إيجاد حل مشترك في هذا الملف خلال اجتماع مع حلفائه البافاريين على خلفية أزمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ولم تعط المفوضية قوائم بالدول المشاركة لكن قصر الأليزيه أكد أن إيمانويل ماكرون سيحضر الاجتماع، وكذلك رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات.

وأفاد مصدر أوروبي أيضا بمشاركة ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وإسبانيا واليونان. وقالت المفوضية في بيان، «إن الرئيس يونكر يدعو دول أعضاء مهتمة إلى اجتماع عمل غير رسمي حول مواضيع الهجرة واللجوء»، موضحة أن الاجتماع «سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات والدول».

ونقطة الخلاف الأساسية تتعلق بإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المتعثر منذ أكثر من عامين. وكان القادة الأوروبيون حددوا القمة في نهاية الشهر الحالي موعداً لإيجاد تسوية لكن هذا الاحتمال بات مستبعداً.