ترامب يوقف فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم بعد انتقادات

لندن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه سيوقع أمراً تنفيذياً للإبقاء على أطفال المهاجرين مع أسرهم عند الحدود مع المكسيك وسط تصاعد الغضب بسبب فصلهم عن بعضهم. وكان تم فصل أكثر من 2300 قاصر عن أسرهم في خمسة أسابيع.

وقال ترامب أثناء لقاء مع نواب جمهوريين في البيت الأبيض، «نريد أن نبقي الأسر مع بعضها. هذا أمر مهم جداً».

ويكرر ترامب وفريقه منذ عدة أيام أنهم لا يفعلون سوى تطبيق القانون، وأن الامر يحتاج لتدخل الكونجرس لتعديل القانون ولإنهاء فصل الأسر عن بعضها.

وكان زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب بول ريان أعلن في وقت سابق أمس أنه سيعرض للتصويت الخميس مشروع قانون ينهي عمليات فصل أفراد أسر المهاجرين الذين يجتازون الحدود خلسة عن بعضهم ومن شأنه أن