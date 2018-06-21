الإمارات تؤكد حرصها على التعامل مع مجلس حقوق الإنسان بصدق وشفافية

جنيف (وام)
أكدت دولة الإمارات حرصها على التعامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان بصدق وشفافية، في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء والتعاون المثمر للجانبين، مشددة على أهمية عالمية حقوق الإنسان، فهي لديها قناعة راسخة بأن هناك حقوقاً مشتركة بين جميع البشر مهما كان لونهم أو جنسهم أو عرقهم لا يمكن التخلي عنها أو التفاوض بشأنها، طالما أن هناك توافقاً واسعاً لدى جميع الدول على مفهوم هذه العالمية.
وتقدم عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال إلقائه كلمة الدولة أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، في إطار النقاش العام بشأن الإحاطة الشفوية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالشكر والتقدير إلى زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على الإحاطة القيمة للأنشطة التي اضطلع بها مكتبه خلال السنة الماضية.
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أما على المستوى السياسي، فقد شدد على أن بعضاً من مبادئ إعلان 1948 تحول إلى وسائل ضغط في العلاقات الخارجية، من خلال توظيف حقوق الإنسان لأغراض سياسة واعتبارها جزءاً من ديبلوماسيتها الخارجية، وهذا الانحراف لم ينص عليه إعلان 1948.
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وعبر عن الأسف الشديد لخروج العديد من هذه الآليات عن إطار ولاياتها وما ترتب عن هذا الانحراف من آثار سلبية على فعالية عمل وأداء المجلس من جهة، فضلاً عن عدم الاستفادة من المساعدة التقنية والخبرة والاستشارة التي تتوافر عليها تلك الآليات.
وتقدم السفير الزعابي، بمناسبة قرب انتهاء ولاية المفوض السامي زيد رعد الحسين، باسم دولة الإمارات بالشكر والتقدير للمفوض السامي على ما بذله من جهد في دعم منظومة حقوق الإنسان على الرغم من صعوبة المهمة وتنوع التحديات، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه القادمة.