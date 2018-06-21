مشروع «إصلاحات اجتماعية» واسعة في تونس

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

عرضت اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017، النظر في ملف الحريات في تونس، أمام الصحفيين أمس، مقترحاتها بشأن «إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة» تتناول خصوصاً المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الاعدام وغيرها من القضايا الحقوقية المثيرة للخلافات في البلاد. وشكل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في أغسطس 2017 «لجنة الحريات الفردية والمساواة» التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية. ونشرت اللجنة في 8 يونيو الحالي تقريرها الذي جاء في 230 صفحة متضمناً مقترحات لتنقيح بعض المبادئ المعتمدة في الدول العربية والإسلامية ومشاريع قوانين جاهزة لاحالتها على البرلمان.

وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحفي خصص لعرض التقرير «هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين» داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية. وأضافت «آمل أن يتم الإعلان يوم 13 أغسطس (العيد الوطني للمرأة)» عن هذه المبادرة التشريعية. ولم تحدد اللجنة جدولاً زمنياً للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قايد السبسي.