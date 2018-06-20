جوبا: كير ومشار يبحثان دمج القوات وإمكانية حل البرلمان

أديس أبابا (وكالات)

وصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه زعيم المتمردين رياك مشار إلى أديس أبابا أمس، لإجراء أول لقاء بينهما منذ عامين، لمحاولة إعادة السلام إلى بلدهما الذي تدمره حرب أهلية منذ 2013. وتحت ضغط الأسرة الدولية، دعا رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد أحمد أبيي الذي يرأس «الهيئة الحكومية للتنمية» بشرق أفريقيا «إيجاد» كير ومشار إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية أن أبيي سيدعو «المسؤولين إلى تقليص خلافاتهما والعمل على إرساء السلام في جنوب السودان، وتخفيف وتيرة الموت والتهجير عن سكان» البلاد المضطربة. وبعد وصول مشار صباح أمس، قادماً من جنوب أفريقيا حيث يعيش حياة المنفى منذ نحو عامين، استقبل أبيي، كير بعد الظهر بمطار أديس أبابا. وقالت وزيرة الطفولة والرفاه ايوت دينغ اكولي أثناء مغادرة الوفد الحكومي للعاصمة جوبا: «نتوقع أن يجري اللقاء بين رئيسنا ومشار الأربعاء.. وسيتم بحث دمج القوات الحكومية والمتمردة وإمكانية حل البرلمان»، في إشارة إلى نقاط الخلاف بين الرجلين. ويلي لقاءات الزعيمين قمة لـ«إيجاد» اليوم مخصصة لملف جنوب السودان.