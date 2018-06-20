الأمن اللبناني يزيد الغموض بشأن عدم ختم الجوازات الإيرانية



تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018 بيروت (وكالات) ذكرت مصادر لبنانية أن للأمن العام أسبابه في عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين لدى دخولهم إلى لبنان، دون توضيح هذه الأسباب، وسط جدل بسبب الخطوة التي تقول تقارير غربية إن هدفها تسهيل مرور المسلحين الإيرانيين. ونقلت صحيفة «الجمهورية» المحلية عن مصادر في مديرية الأمن العام قولها أمس، إن «هذا الإجراء قانوني ومعمول به لدى كثير من دول العالم، وللأمن العام اللبناني أسبابُه في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية التي لا تتعارض والسيادة» وفق ما صرحت به مصادر المديرية. وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية قد كشفت أن ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، قد حولت مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إلى «مركز لتهريب المخدرات والسلاح والمقاتلين، بما يخدم إيران». وأوضحت الصحيفة أن «حزب الله» يستغل نفوذه في لبنان، لتسهيل سفر المسلحين الإيرانيين من مناطق الصراع، مثل سوريا إلى إيران والعكس.