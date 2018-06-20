600 مشروع أممي لنزع الألغام ودعم الاستقرار في العراق



تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018 بغداد (الاتحاد، وكالات) أعلن مكتب الأمم المتحدة للأعمال المُتعلقة بالألغام ونزعها، أن لديه حوالي 600 مشروع لدعم إعادة الاستقرار في العراق. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن ممثل الدولة الدائم في جنيف السفير مؤيد صالح، التقى مديرة مكتب الأمم المتحدة للأعمال المُتعلقة بالألغام أنياس ميركايلو، بحضور بيير لودهامر مدير المكتب في العراق، وشدد على أهمية استمرار عمليات التطهير والإزالة، كونها تُعد العامل الأساسي من أجل الشروع بتنفيذ المشاريع الحيوية وإعادة إعمار البُنى التحتية التي دمرتها عصابات «داعش» الإرهابية.