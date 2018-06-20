عواصم (وكالات)

أعلن مكتب حاكم إقليم هكاري جنوب شرق تركيا، أمس، أن مسلحي «حزب العمال الكردستاني» شنوا هجوماً صاروخياً على مركبات للجيش التركي ما أدى لمقتل جنديين وإصابة آخر، في أحدث هجوم من سلسلة هجمات وقعت الأسبوع الحالي الذي يشهد عملية عسكرية واسعة أطلقتها أنقرة مستهدفة مواقع المسلحين المتمردين بمنطقة جبال قنديل الوعرة شمال العراق. وقالت القوات المسلحة التركية، إن طائراتها الحربية نفذت ضربات جوية شمال العراق فقتلت 10 مسلحين في منطقتي أفاسين باسيان وسينات هافتانين ودمرت مخازن للأسلحة ومخابئ. تأتي الهجمات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري الأحد المقبل.

وقال مكتب حاكم إقليم هكاري مستخدماً الوصف الذي تطلقه أنقرة على «العمال الكردستاني» أمس «شن أعضاء في الجماعة الانفصالية (الإرهابية) هجوماً صاروخياً استُشهد فيه جنديان وأصيب ثالث». وأضاف أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر صباح أمس، استهدف آليات للجيش لدى مغادرتها قاعدة عند سفح تل في منطقة تشوكورجه في هكاري على الحدود مع العراق. وأعلنت أنقرة أنها ستشن هجوماً برياً على منطقة جبال قنديل الوعرة التي يُعتقد أنها تضم قياديين في «العمال الكردستاني»، بينما وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان «بتجفيف مستنقع (الإرهاب)» هناك. وقتل 3 جنود أتراك أمس الأول، بهجمات بعبوات ناسفة في إقليمي سيرت وشرناق ألقي باللوم فيها على «العمال الكردستاني».