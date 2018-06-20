موقع أميركي: أضرار كبيرة تدفع شركات «علاقات عامة» للتخلي عن قطر

أبوظبي (الاتحاد)
أكد موقع «هومليس ريبورت» الأميركي، والمتخصص بشؤون صناعة العلاقات العامة، أن المقاطعة العربية ضد قطر أسفرت عن أضرار واسعة بشركات العلاقات العامة التي تعمل لصالح الدوحة، وشركات اللوبي القطري في لندن وواشنطن. وكشف الموقع أن مقاطعة 2014، التي استمرت لمدة 8 شهور ضد الإمارة، لم تكن مضرة بقدر المقاطعة التي أعلنتها كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر في يونيو من العام الماضي؛ حيث أدرك رؤساء شركات العلاقات العامة والعملاء أن هذه المرة مختلفة. وأكد أن الأمور الآن أصبحت أكثر تعقيداً بالنسبة للعديد من الشركات في قطر.
ونقل التقرير عن حسن حسن، وهو زميل بارز في معهد السياسة الخارجية للشرق الأوسط، أن قطر أنفقت حوالي 1.5 مليار دولار على جهود العلاقات العامة منذ الأزمة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
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