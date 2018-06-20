عملاء قطر في أميركا «يتساقطون»

دينا محمود (لندن)

أصبح «مايك هاكابي» المتنافس السابق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي الأميركي، أحدث الأسماء على قائمة الشخصيات التي افتضح أمر شراء النظام القطري لولائها بالمال في الولايات المتحدة، في إطار مساعيه المحمومة للتقرب من القوى الفاعلة على الساحة السياسية في أكبر دولة بالعالم، لحملها على اتخاذ موقفٍ منحازٍ له في الأزمة الحالية بمنطقة الخليج.

وجاء كشف النقاب عن الدور المشبوه الذي لعبه «هاكابي» في هذا الشأن، إثر اضطرار «جوي اللحام» -وهو مستثمر سوري المولد عَمِل سراً لحشد الدعم لصالح الدوحة في أميركا على مدى شهور- إلى تسجيل نفسه لدى وزارة العدل الأميركية كعميلٍ أجنبيٍ مُمثلاً لقطر، وما ترتب على ذلك من إقراره بتفاصيل الجهود التي بذلها على هذا الصعيد، وشملت هذا القيادي الجمهوري السابق، الذي كان حاكماً لولاية أركنساس حتى عام 2007.

وفي سياق الوثائق التي قُدمت للوزارة، كشف «اللحام» -الذي أعلن مؤخراً قطع علاقاته مع «نظام الحمدين»- أن شركة «بلو دياموند هوريزونز» التي يديرها «هاكابي» حصلت على 50 ألف دولار أميركي في نوفمبر من العام الماضي كـ«مكافأةٍ مرتبطةٍ بالزيارة»، التي قام بها هذا الرجل لقطر قبل شهور، وأعقبها بنشر تغريدةٍ أغدق فيها بالمديح الزائف عليها، زاعماً أن الأيام القليلة التي قضاها فيها، كشفت له -وعلى نحوٍ مفاجئٍ- كم أن «الدوحة جميلةٌ وعصريةٌ ومضيافة».

وسخرت مجلة «واشنطن إكزامينر» الأميركية من التغريدة التي نُشِرت في منتصف يناير الماضي، قائلةً إن المديح الذي ورد فيها بدا «مفتعلاً.. على شاكلة لغة الكتيبات السياحية».