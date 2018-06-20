المعارضة القطرية: تميم وصل إلى مراحل غير مسبوقة من اليأس والفشل

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد وجماعاته وصلوا إلى مراحل غير مسبوقة من اليأس والفشل مقابل أنهم مازالوا مقتنعين بأنهم يستطيعون خداع القطريين الشرفاء أو المجتمعات الخارجية، مشيرة إلى أن النظام القطري سينقل مجموعة مستشاريه إلى دول أجنبية مؤثرة، وإنشاء مكاتب استشارية لتوصيل كل ما يخدم مصلحة النظام القطري من خلال ما يقدمونه لزبائنهم من استشارات تتعلق بالمنطقة الخليجية والشرق الأوسط وعليهم أن يغطوا ذلك من خلال الإعلان أنهم أصبحوا في حل من أي التزام مع قطر.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «علم ائتلاف المعارضة القطرية أن مجموعة من العاملين كمستشارين لتميم في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، طلب منهم الانتقال إلى دول أجنبية مؤثرة وإنشاء مكاتب استشارية تسعى للتعاقد مع مؤسسات حكومية هناك». وأضافت «المكاتب سيتم تمويلها من قبل الديوان الأميري القطري مع الحرص على أن يتوافر لها كافة عوامل الجذب والاستقطاب البشري والمادي الكفيل بجعلها قادرة على مباشرة عملها بأقصى سرعة».

ومضت تقول «مستشارو تميم لديهم أوامر واضحة: توصيل كل ما يخدم مصلحة النظام القطري من خلال ما يقدمونه لزبائنهم من استشارات تتعلق بالمنطقة الخليجية والشرق الأوسط، وعليهم أن يغطوا ذلك من خلال الإعلان أنهم أصبحوا في حل من أي التزام مع قطر». وأوضحت «هذا الإجراء الذي جاء بتوصية من جهاز الأمن القطري، هدفه إيجاد مسارات موازية احتياطية لشركات التجييش والتأثير الكبيرة المتعاقد معها تميم، والتي بدأت الفضائح حول بعضها بالانكشاف والتحويل إلى النيابات العامة في أميركا أو أوروبا».

وأكدت أن «هذه الخدع القديمة والمعروفة تدل على أن تميم وجماعاته وصلوا إلى مراحل غير مسبوقة من اليأس والفشل مقابل أنهم مازالوا مقتنعين أنهم يستطيعون خداع القطريين الشرفاء أو المجتمعات الخارجية».