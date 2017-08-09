أطفال ألمانيا يفضلون القراءة التقليدية

برلين (د ب أ)

أكدت دراسة أن 71% من الأطفال والنشء في ألمانيا، والبالغ عددهم نحو 17. 7 مليون في سن 4 إلى 13 عاماً، يفضلون البقاء وحدهم في غرفهم فترات طويلة ويقرؤون الكتب والمجلات ويلعبون مع أقرانهم، بل إنهم يفضلون ذلك غالباً عن اللعب على الأجهزة الإلكترونية أو الدردشة مع الأصدقاء.

وتحتل ألعاب الأطفال الإلكترونية المرتبة الثانية بعد قراءة الكتب والمجلات، بل إن القراءة التقليدية تحتل مركزاً متقدماً على عروض التسلية الإلكترونية مثل مقاطع يوتيوب وأجهزة تشغيل ألعاب الفيديو بين الأطفال في سن 6 إلى 13 عاماً.