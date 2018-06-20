بدعم من «الهلال».. اختتام المسابقة القرآنية الرمضانية في عدن

عدن (وام)

اختتم مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن المسابقة القرآنية الرمضانية «مسابقة عدن الكبرى» برعاية ودعم من الهلال الأحمر الإماراتية والتي استمرت 6 أيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بمشاركة 57 متسابقاً من حفظة القرآن الكريم.

وأقيمت المسابقة التي تعد الثانية منذ تولي الدكتور محمد حسين الوالي إدارة المكتب، على مرحلتين الأولى كانت لحفظ المصحف كاملاً والثانية لحفظة 15 جزءاً، فيما ضمت لجنة التحكيم الشيخ بسام عبدالملك رئيساً والشيخ أحمد المحمدي عضواً والشيخ منصور عائش عضواً. وأعلنت لجنة التحكيم خلال الحفل الختامي أسماء الفائزين في المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول في حفظ المصحف كاملاً المتسابق ميثاق أنصاف عبد الحميد وحصل على مبلغ 450 ألف ريال يمني، بينما فاز بالمركز الثاني نزيه حسن علي وحصل على 350 ألف ريال يمني، فيما اشترك في المركز الثالث ثلاثة متسابقين وهم علي طلال وبسام هادي وعبد الكريم عبدالله وحصلوا على 350 ألف ريال يمني يتم تقسيمها بينهم.

أما الفئة الثانية من حفظة الـ15 جزءاً فقد كان المركز الأول من نصيب أسامه فارس، وحصل على 250 ألف ريال، تلاه ثانياً عبد الرحمن علاو وحصل على 200 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث إبراهيم غازي، وحصل على 150 ألف ريال.

وشكرت لجنة التحكيم ممثلة بإدارة مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن، دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قاموا به من دعم تجاه إخوانهم في عدن، مشيدين بجهود إخوانهم في الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات حكومة وشعباً.

من جانبهم شكر المشاركون من حفظة كتاب الله مدير مكتب الأوقاف والإرشاد وإخوانهم في الهلال الأحمر الإماراتي على ما قاموا به من دعم ورعاية للمسابقة المتميزة، متمنين أن تستمر مثل هذه الجهود خلال الفترة القادمة.