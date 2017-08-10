خريجة جامعية في تايلاند.. عمرها 91 عاماً

بانكوك (د ب أ)







أصبحت سيدة تبلغ من العمر 91 عاما أكبر شخص سنا يتخرج من الجامعة في تايلاند أمس الأربعاء، حيث تسلمت درجة البكالوريوس من الملك ماها فاجيرالونجكورن.



وسافرت كيملون جيناكول بصحبة أسرتها لمسافة أكثر من 700 كيلومتر من إقليم فاياو بشمال البلاد إلى جامعة سوكوثاي ثاماثيرات المفتوحة، بالقرب من بانكوك، لتسلم درجة البكالوريوس في علم البيئة البشرية.

وقالت كيملون لمحطة «بي بي اس» التايلاندية التلفزيونية «لقد كان حلمي دائما أن أكمل دراستي» مضيفة أنها أنهت دراستها الثانوية، ولكن لم تستطع استكمال تعليمها في ذلك الوقت لأنة لم يكن باستطاعة أسرتها تحمل تكاليف الدراسة.



وأضافت «عندما كنت صغيرة، كنت أحصل على درجات جيدة». وقالت «أستمتع دائما بالقراءة. حتى إنني قمت بشراء كتب لتعليم نفسي حتى أستطيع أن أساعد أبنائي في أداء واجباتهم المنزلية».

وأشارت كيملون إلى أن ما حمسها لاستكمال دراستها الرسمية عام 2011 هو حصول أبنائها وأحفادها على شهادات جامعية والتحاقهم بوظائف جيدة.. وأوضحت «يمكن الدراسة في أي وقت، ولا يمكن القول أبدا إن وقت الدراسة قد فات».



وقالت الجامعة إن كيملون لم تتلق أي معاملة خاصة فيما يتعلق بالتقييم. وفي حقيقة الأمر، فإنها رسبت في نصف مواد الدراسة، واضطرت لإعادة الامتحانات عدة مرات.