نائب مدير أمن المدينة لـ «الاتحاد»: خطط أمنية لتأمين الحديدة عقب تحريرها

بسام عبدالسلام (عدن)

أكد نائب مدير الأمن في محافظة الحديدة، العقيد صادق عطية البجلي، أن هناك خططاً أمنية جاهزة بالتنسيق والتعاون مع التحالف العربي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع فور تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك قوات أمنية يجري تأهيلها منذ فترة في أحد معسكرات عدن من أجل الدفع بها مباشرة عقب تحرير مدينة الحديدة لتأمينها وتعزيز الاستقرار فيها، مضيفاً أن القوات التي يجري تأهيلها كانت موجودة سابقاً ورفضت الانخراط مع الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى قوات أمنية أخرى جديدة سيتم الدفع بها وفق تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية وقيادة محافظة الحديدة والحكومة الشرعية والتحالف العربي بما يسهم في استتباب الأوضاع وتأمين المدينة. وأضاف أن الخطط المعدة تتضمن تعزيز مراكز الشرطة وتفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل استعادة دورها في تطبيع الأوضاع وتهيئة الأجواء للسلطة المحلية للقيام بدورها في إنعاش الخدمات الأساسية وترسيخ الأمن والاستقرار بشكل متكامل في كافة مناطق الحديدة. وأشار العقيد صادق عطية إلى أن الجهود المبذولة بإسناد من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أسهمت في تفعيل الأجهزة الأمنية في مديريتي «الخوخة» و«حيس» المحررتين وتطبيع الأوضاع فيها من خلال تقديم الدعم والمساندة للقوات الأمنية للقيام بمهامها بالشكل المطلوب. وثمن نائب مدير أمن الحديدة الجهود المبذولة من قبل الإمارات من أجل دعم الأعمال الرامية لتفعيل المنظومة الأمنية التي تدمرت جراء سيطرة الميليشيات الحوثية في الحديدة ومساعدتها في النهوض من جديد بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.