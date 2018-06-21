قرقاش: تحرير الحديدة بداية نهاية الحرب

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحرير الحديدة هو بداية إنهاء الحرب في اليمن، مشيراً إلى أن أقلية لا تشكل سوى 3 بالمئة من عدد السكان لا يمكنها أن تتحكم بمصير الشعب بكامله، وأشار إلى أن الموقف القطري من تحرير مطار الحديدة أصبح انعكاساً للعدوان الحوثي والإيراني، مؤكداً أن قناة «الجزيرة» لم تعد تختلف عن مثيلاتها من قنوات «العالم» و«المنار» سوى بالشعار فقط.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «تحرير الحديدة هو بداية لإنهاء الحرب، الاختيار في اليمن بين الدولة والميليشيا، بين النظام والعنف، بين السلام والحرب. ثلاثة بالمائة من اليمنيين لا يستطيعون السيطرة على مصير الأمة». وفي تغريدة أخرى، قال معاليه «اختلط الحابل بالنابل بعد تحرير مطار الحديدة، فأصبح موقف قطر مرآة لعدوان الحوثي وإيران وغدت انتهازية فلول الإخونج فاضحة، وأصبحت الجزيرة كالمنار والعالم لا تميزها إلا من شعارها. موقف لا يعبر عن قناعات المواطن القطري».