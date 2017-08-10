قرقاش ينصح قطر: حل الأزمة في الشجاعة والمكاشفة وليس ارتجاءه من «الضغط البعيد»

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس قطر إلى التعامل مع هواجس وقلق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) بشأن دعمها ملف التطرف والإرهاب والتدخل والتحريض بالشؤون الداخلية لجيرانها، مؤكدا في تغريدات على «تويتر» أن الحل في الشجاعة والمكاشفة لمواجهة الأزمة وليس ارتجاء الحل من الضغط البعيد (في إشارة إلى التدخل الخارجي).

وقال قرقاش «المنطقي أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية، أزمة قطر مع عالمها، ومن المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، أساسيات لخروج قطر من أزمتها، ملخص مفيد لا يمكن تجاوزه». وأضاف «أزمة قطر مع جيرانها ومحيطها، والحلول من خلال التصدي لهذه المشاغل والحقائق، ارتجاء الحل من الضغط «البعيد» لن يجدي، والحل في شجاعة مواجهة الأزمة». وتابع قائلا «الشجاعة والمكاشفة ضرورية في ظل غياب الثقة وسجل من التحريض، نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون المحيط».

وبالتزامن، جددت مصر التأكيد على أن الممارسات التي تقوم بها قطر ضد الدول العربية يجب أن تتوقف بأي طريقة كانت، كونها تهدّد الأمن القومي في العالم أجمع. وأشاد السفير المصري لدى السعودية ناصر حمدي بالتكاتف الذي تم بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد قطر باعتبارها دولة مذنبة بالدلائل والبراهين. وشدد على أن العلاقات السعودية المصرية تشهد تطورًا باهرًا على أعلى المستويات، وأن العلاقة التاريخية التي تربط البلدين ساهمت في بناء تعاون وثيق على مر التاريخ.

إلى ذلك، قام المبعوث الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بزيارة إلى الدوحة بعد جولته خلال اليومين الماضيين التي شملت كلا من السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، حيث سلم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تضمنت وفق «كالة الأنباء الكويتية» آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.