«جاكوار» يحطم الرقم القياسي العالمي

دبي (الاتحاد)

حطم فريق «جاكوار فيكتور للسباقات» لسباقات الزوارق الكهربائية السريعة بتحطيم الرقمين القياسيين العالمي والمحلي لأفضل سرعة سجلها «في 20 اي» زورق كهربائي يعمل على البطارية، حيث سجل متوسط سرعة بلغ 88.61 ميل في الساعة، عبر اثنين من مسارات حلبة «كونيستون ووتر» المائية الشهيرة في إنجلترا.

وتم تصميم وتصنيع الزورق من قبل فريق «جاكوار فيكتور»، بالتعاون مع «ويليامز للهندسة المتقدمة»، الشريك التقني لفريق «جاكوار للسباقات»، وقام باختبار الزورق الشريك المؤسس والمدير الفني للفريق بيتر دريدج.

وبعد إعلان «جاكوار» عن كونها شريك اللقب الحصري لـ «فيكتور» في أكتوبر 2017، سيحاول الفريق تسجيل المزيد من الأرقام القياسية العالمية والمحلية خلال الأشهر الـ18 القادمة كجزء من مبادرة رئيسية تهدف إلى تخطي حدود الأداء وإبراز مدى براعة الهندسة البريطانية.

وبالمناسبة، قال مالكوم كريس، الرئيس التنفيذي لفريق «جاكوار فيكتور للسباقات»: نحن سعداء جداً بهذه النتيجة التي جاءت ثمرة 12 شهراً من العمل الدؤوب لفريقنا وشركائنا، ويعتبر هذا النجاح خطوة أولى في إدخال الطاقة الكهربائية واستخداماتها المتنوعة إلى قطاع النقل البحري. وأضاف: شرف كبير لفريق «فيكتور» أن يسير على خطى بطل السباقات الأسطوري دونالد كامبل بتسجيل رقم قياسي عالمي في حلبة «كونيستون ووتر» العريقة.

من جانبه، قال مارك كاميرون، مدير التسويق التجريبي في «جاكوار لاند روڤر» نهنئ فريق «جاكوار فيكتور للسباقات على نجاحهم في إرساء معيار جديد للزوارق الكهربائية بتسجيل هذا الرقم القياسي العالمي. وتتصدر «جاكوار» بقية الشركات المهتمة بتطوير التكنولوجيا الكهربائية للمحركات، وتتمثل رسالتنا في «السباق نحو الابتكار» على المسارات البرية والمائية، ونتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء الفريق وشريكنا التقني «ويليامز للهندسة المتقدمة» لنجاحهم في نقل التقنيات التي يستخدمها فريق «باناسونيك جاكوار للسباقات» في سباقات الفورمولا إي إلى الزوارق الكهربائية».

بدوره، قال كريج ويلسون، العضو المنتدب لشركة «ويليامز للهندسة المتقدمة»: نفخر بدعم فريق «جاكوار فيكتور للسباقات» في تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي الجديد، حيث استعانوا بمعرفتنا العميقة في تطوير التكنولوجيا الكهربائية لتزويد الزورق بالطاقة والمحرك وأنظمة التحكم، وقد ساهمت خبرتنا الكبيرة في سباقات «الفورمولا إي» خلال المواسم الأربعة الماضية وتعاوننا المستمر مع «جاكوار» في بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» بتوفير المنصة التشغيلية والفنية اللازمة لتحقيق هذه النتائج المتميزة، وهنيئاً لجميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.