«جاكوار» يحطم الرقم القياسي العالمي

دبي (الاتحاد)
حطم فريق «جاكوار فيكتور للسباقات» لسباقات الزوارق الكهربائية السريعة بتحطيم الرقمين القياسيين العالمي والمحلي لأفضل سرعة سجلها «في 20 اي» زورق كهربائي يعمل على البطارية، حيث سجل متوسط سرعة بلغ 88.61 ميل في الساعة، عبر اثنين من مسارات حلبة «كونيستون ووتر» المائية الشهيرة في إنجلترا.
وتم تصميم وتصنيع الزورق من قبل فريق «جاكوار فيكتور»، بالتعاون مع «ويليامز للهندسة المتقدمة»، الشريك التقني لفريق «جاكوار للسباقات»، وقام باختبار الزورق الشريك المؤسس والمدير الفني للفريق بيتر دريدج.
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وبالمناسبة، قال مالكوم كريس، الرئيس التنفيذي لفريق «جاكوار فيكتور للسباقات»: نحن سعداء جداً بهذه النتيجة التي جاءت ثمرة 12 شهراً من العمل الدؤوب لفريقنا وشركائنا، ويعتبر هذا النجاح خطوة أولى في إدخال الطاقة الكهربائية واستخداماتها المتنوعة إلى قطاع النقل البحري. وأضاف: شرف كبير لفريق «فيكتور» أن يسير على خطى بطل السباقات الأسطوري دونالد كامبل بتسجيل رقم قياسي عالمي في حلبة «كونيستون ووتر» العريقة.
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بدوره، قال كريج ويلسون، العضو المنتدب لشركة «ويليامز للهندسة المتقدمة»: نفخر بدعم فريق «جاكوار فيكتور للسباقات» في تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي الجديد، حيث استعانوا بمعرفتنا العميقة في تطوير التكنولوجيا الكهربائية لتزويد الزورق بالطاقة والمحرك وأنظمة التحكم، وقد ساهمت خبرتنا الكبيرة في سباقات «الفورمولا إي» خلال المواسم الأربعة الماضية وتعاوننا المستمر مع «جاكوار» في بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» بتوفير المنصة التشغيلية والفنية اللازمة لتحقيق هذه النتائج المتميزة، وهنيئاً لجميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.