ويلشير يرحل عن أرسنال

لندن (د ب أ)

أعلن جاك ويلشير لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أنه سيرحل عن صفوف الفريق، مع انتهاء فترة عقده في نهاية يونيو الجاري.

وكان ويلشير «26 عاماً»، الذي لعب 197 مباراة بقميص أرسنال، قد تلقى عرضاً بتجديد العقد مع تقليص الراتب، لكن تعيين أوناي إيمري مديراً فنياً للفريق، جاء ليحسم الأمر بالنسبة له، ويقرر الرحيل.

وقال ويلشير عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت «إنستجرام»: بعد اجتماعي مع المدير الفني الجديد، أدركت أنه رغم أن عرض تجديد العقد براتب أقل لا يزال قائماً، ستتقلص فرصتي في المشاركة بشكل كبير إذا قررت البقاء بالفريق.

وأضاف: أنا واثق من أن الجميع سيتفهم أنه في هذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية وحياتي، سأكون بحاجة إلى المشاركة بانتظام ضمن الفريق الأول.

وتابع: بعد اجتماعي مع إيمري، شعرت بأن هذا سيكون أمراً صعباً للغاية بالنسبة لي في أرسنال، وبالتالي أدركت أنه لا خيار أمامي سوى نظر الفرص الأخرى المتاحة أمامي من أجل تطوير مسيرتي.

ومن جانبه، أثنى أرسنال على ويلشير، وذكر النادي بموقعه على الإنترنت «على حبك والتزامك وروحك القتالية، وعلى هدف نورويتش، وعلى ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلى أفضل هدف في موسم 2013 - 2014 وأفضل هدف في موسم 2014 - 2015 وعلى المشاركة في 197 مباراة..نشكرك.