كيريوس يفسد عودة موراي

لندن (أ ف ب)

أفسد الأسترالي نيك كيريوس عودة البريطاني إندي موراي إلى الملاعب بعد غياب طويل، بفوزه عليه 2-6 و7-6 (7-4) و7-5 في الدور الأول من دورة كوينز الإنجليزية في كرة المضرب في مباراة ماراثونية استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وكان موراي يخوض أولى مبارياته منذ 11 شهراً بداعي إصابة في وركه، وتحديداً منذ خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في يوليو عام 2017، ضد الأميركي سام كويري، وقد استدعت الإصابة بعد ذلك خضوعه لعملية جراحية في يناير الماضي.

وحظي موراي الذي خاض المباراة أمام ناظري والدته جودي وزوجته كيم، باستقبال حافل من قبل الجمهور المحلي عندما دخل أرض الملعب.

وقدم موراي الذي تراجع تصنيفه إلى المركز الـ 156 عالمياً، أداء مشجعاً في المجموعة الأولى وحسمها بسهولة في مصلحته، لكنه لم يتمكن من حسم الأمور في مصلحته بعد ذلك لأن كيريوس قلب تخلفه ليخرج فائزاً بثلاث مجموعات.

وتدرب موراي الفائز بدورة كوينز خمس مرات وويمبلدون مرتين، بشكل متواصل في الأسبوعين الأخيرين وقرر خوض الدورة اللندنية التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعداداً لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في الثاني من يوليو المقبل على الملاعب العشبية، بعد أن وجد نفسه جاهزاً من الناحية البدنية.

وعلى الرغم من خروجه، لا بد وأن يكون موراي راضياً عن الأداء الذي قدمه، وإن كانت تسديداته أو تحركاته في الملعب ليست مثالية بعد.

وكان موراي وصف فترة غيابه عن الملاعب بأنها أصعب حقبة في مسيرته.