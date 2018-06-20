حتا يتعاقد مع نيناد ويضم خالد وشاه​

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)​

أعلن نادي حتا رسمياً تعاقده مع المدرب الصربي نيناد فانيج موسماً قابل للتمديد، وذلك لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى تمهيداً لعودته إلى المحترفين، ونجح النادي في ضم اللاعبين علي خالد ويوسف شاه ومنح الثقة لستة من اللاعبين الشباب للمشاركة مع الفريق الأول حسب رؤية المدرب نيناد، بينما يستمر 12 لاعباً مع الفريق هم عبيد ثاني، علي درويش، محمود حسن، خالد علي مطر، محمود قاسم، محمد جمال، حمدان قاسم، عمر سعيد، عبدالله علي، عبدالله الملا، ماهر جاسم، عدنان حسين.​

وأكمل النادي صفقة التعاقد مع مهاجم برازيلي يتوقع الإعلان عنه في غضون الساعات المقبلة، بينما ينتظر بعض التفاصيل الصغيرة لضم الأجنبي الثاني بعد مرحلة متقدمة من المفاوضات، بينما يفاضل النادي بين تركيا وألمانيا لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد الشهر المقبل.​

وجرت مراسم توقيع عقد المدرب واللاعبين علي خالد ويوسف شاه أمس الأول في مقر النادي بحضور علي عبد الله البدواوي، المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد إبراهيم وكيل أعمال المدرب.​

وثمن علي البدواوي، رئيس مجلس الإدارة و شركة كرة القدم دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وقال: ثقة سموه تمنحهم الدافع القوي والكبير للعمل بالرغبة الكبيرة في بلوغ الأهداف المرجوة، وامتدح البدواوي الجهود الكبيرة التي يقوم مجلس دبي الرياضي ومطر الطاير، نائب رئيس المجلس لتطوير النادي وتعزيز طموحاته لبلوغ أهدافه المرجوة، وعلي بالرهيف الذي يضطلع بجهود كبيرة في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتهيئة الظروف الإيجابية للعمل وتحقيق الإنجازات، كما شكر المجلس السابق على كل ما قام به.​

ورحب البدواوي بالمدرب الجديد، وأكد ثقته في قدراته لقيادة الفريق إلى المحترفين، وقال: إدارة النادي درست ملف المدرب بعناية ووجدته الأبرز والأفضل بين العروض المقدمة، ويتناسب وتطلعات النادي ببناء فريق قادر على الصعود مجدداً إلى دوري الخليج العربي على غرار تجارب سابقة مع مدربين يكن لهم النادي التقدير والاحترام على بصماتهم المشرفة مع النادي.​

وأوضح «المدربون الذين استعان بهم النادي لإنقاذه من الهبوط لم ينجحوا في المهمة رغم الأجواء الجيدة التي قام النادي بتوفيرها، إلى جانب الظروف الأخرى المرتبطة بالأخطاء التحكيمية وسوء التوفيق الذي رافق الفريق في مباريات عدة كان يمكن أن تكون «طوق النجاة»، فضلاً عن الإصابات التي دفعتهم إلى الاعتماد على لاعبين أجنبيين فقط في مراحل طويلة من الموسم».

بدوره، عبر المدرب نيناد عن سعادته بالعمل في الإمارات ونادي حتا بشكل خاص، مؤكداً أن هدفه قيادة الفريق إلى المحترفين بالمستوى الفني الجيد في الموسم الجديد.​

وأضاف: قدمت رؤيتي الفنية إلى إدارة النادي إثر الإحاطة بالحالة الفنية للاعبين وسنعمل معاً لتحقيق الأهداف المرجوة، ومهمتي الجديدة مع حتا تذكرني بتجارب سابقة ناجحة في صربيا مع فريقي ميتاليك وبروليتر للعب في الدرجة الأولى، كما أن مشواري كان جيداً على مستوى الميدان بالدفاع عن شعار أندية عدة هي برشتينا اليوغسلافي في 1980 - 1990، ثم ريد ستار وشاركت معه بدوري أبطال أوروبا لغاية 1997، ثم انتقلت إلى نادي الباسيتا الإسباني في 2000، إلى جانب تجربة أخرى مع ناديي لوكرين وجينت في الدوري البلجيكي، ومع نادي تيجاند جن في الدوري الصيني.​​