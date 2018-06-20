السويدي: لن أدخل إدارة «الطائرة» من مقعد الاحتياط

أسامة أحمد (دبي)
تكرر سيناريو «ازدواجية» المناصب في اتحاد الكرة الطائرة بعد اختيار عضو المجلس حيي البدواوي لمنصب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا والذي سبقه سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد باختياره عضواً بمجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية ليفضل الكثيري الاستمرار في مجلس «الطائرة»، ليتكرر المشهد نفسه مع البدواوي الذي أكد أنه في الطريق للاعتذار عن عضوية الاتحاد من أجل الاستمرار في حتا، وأنه يحترم القانون تنفيذاً للائحة الهيئة العامة للرياضة التي تمنع الجمع بين منصبين.
«الاتحاد» وضعت «السيناريوهات» المتوقعة لبديل حيي البدواوي في حال تقديم اعتذاره رسمياً ومخاطبة الاتحاد بذلك، خصوصاً أن «الهيئة» ستخاطب الاتحاد حتى لا يجمع البدواوي بين منصبي عضوية الاتحاد ورئاسة مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا كما حدث مع سالم نايف الكثيري إبان اختياره لعضوية شركة بني للألعاب الرياضية.
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وقال: لدي أفكار مختلفة لن استطع تطبيقها في فيما تبقى من عمر مجلس إدارة الاتحاد، خصوصاً أنني ضد فكرة «البلاي أوف» في دوري الدرجة الممتازة ولو كان وجودي مع مجلس الإدارة بعد الانتخابات مباشرة لاختلف الوضع.
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وبهذا تتجه البوصلة إلى جاسم الشحي الاحتياطي الثالث بعد أن أكد الاحتياطيان الأول والثاني سعيد السويدي وحامد الروسي عدم رغبتهما الدخول في مجلس إدارة الاتحاد.