السويدي: لن أدخل إدارة «الطائرة» من مقعد الاحتياط

أسامة أحمد (دبي)

تكرر سيناريو «ازدواجية» المناصب في اتحاد الكرة الطائرة بعد اختيار عضو المجلس حيي البدواوي لمنصب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا والذي سبقه سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد باختياره عضواً بمجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية ليفضل الكثيري الاستمرار في مجلس «الطائرة»، ليتكرر المشهد نفسه مع البدواوي الذي أكد أنه في الطريق للاعتذار عن عضوية الاتحاد من أجل الاستمرار في حتا، وأنه يحترم القانون تنفيذاً للائحة الهيئة العامة للرياضة التي تمنع الجمع بين منصبين.

«الاتحاد» وضعت «السيناريوهات» المتوقعة لبديل حيي البدواوي في حال تقديم اعتذاره رسمياً ومخاطبة الاتحاد بذلك، خصوصاً أن «الهيئة» ستخاطب الاتحاد حتى لا يجمع البدواوي بين منصبي عضوية الاتحاد ورئاسة مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا كما حدث مع سالم نايف الكثيري إبان اختياره لعضوية شركة بني للألعاب الرياضية.

ووضع سعيد السويدي الاحتياطي الأول في انتخابات الطائرة النقاط على الحروف حول مدى رغبته في العمل مع الاتحاد فيما تبقى من عمر المجلس ليقطع الشك باليقين، مؤكداً اعتذاره عن ذلك وأن الأولوية لناديه شباب الأهلي- دبي، مبيناً أن تحديات مجلس إدارة الاتحاد تختلف عن تطلعات الأندية وخصوصاً أن الاتحاد ما زالت أمامه تحديات كبيرة والجمعية العمومية في انتظار وعود المجلس الخاصة ببرنامجه الانتخابي.

وقال: لدي أفكار مختلفة لن استطع تطبيقها في فيما تبقى من عمر مجلس إدارة الاتحاد، خصوصاً أنني ضد فكرة «البلاي أوف» في دوري الدرجة الممتازة ولو كان وجودي مع مجلس الإدارة بعد الانتخابات مباشرة لاختلف الوضع.

ويرى حكمنا الدولي حامد الروسي «الاحتياطي الثاني» أنه لن يضحي بمسيرته التحكيمية من أجل العمل الإداري والتواجد مع مجلس إدارة الاتحاد في المرحلة المقبلة، مبيناً أنه سيعتزل التحكيم في 2020، حيث يشارك حكمنا الدولي هذا الموسم في تحكيم دوري الأمم «الجائزة الكبرى والدوري العالمي» للعام الثالث عشر على التوالي مؤكداً مكانة الحكم الإماراتي في الخريطة العالمية، والذي ظل يحقق النجاح تلو الآخر على الصعد كافة، وخصوصاً أن ظهوره في الجائزة الكبرى والدوري العالمي مسؤولية جديدة من أجل أن يواصل الحكم الإماراتي مسيرته الناجحة في دوري الأمم.

وبهذا تتجه البوصلة إلى جاسم الشحي الاحتياطي الثالث بعد أن أكد الاحتياطيان الأول والثاني سعيد السويدي وحامد الروسي عدم رغبتهما الدخول في مجلس إدارة الاتحاد.