أوستبيرج مع «سيتروين» حتى نهاية مونديال الراليات

باريس (أ ف ب)

أعلن فريق سيتروين الفرنسي المشارك في بطولة العالم للراليات في بيان صادر، أن النروجي مادس اوستبيرج سيبقى في صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من البريطاني كريس ميك الذي طرده الفريق نهاية مايو الماضي.

ويشارك أوستبيرج في راليات فنلندا «من 26 إلى 29 يوليو»، وألمانيا «من 16 إلى 19 أغسطس»، وتركيا «من 13 إلى 16 سبتمبر»، وبريطانيا «من 4 إلى 7 أكتوبر» وأستراليا «من 15 إلى 18 نوفمبر»، على أن يتخلى عن مقود السيارة الثانية سيتروين سي3 دبليو آر سي لبطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب في رالي إسبانيا الذي يقام «من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل».

وقال الصانع الفرنسي: قرر فريق سيتروين توتال أبوظبي دبليو آر تي الاعتماد على العمل الذي قام به مادس اوستبيرج خلال ثلاثة راليات خاضها هذا الموسم مع الفريق.

وتابع: حل سادساً في رالي السويد الدولي، على الرغم من قلة مشاركاته على متن سيارته الجديدة، وكرر النتيجة ذاتها في البرتغال، خلال اكتشافه للسيارة الفرنسية على المسارات الحصوية، ليعود ويحتل النروجي ابن الـ 30 عاماً المركز الخامس في رالي ساردينيا، كما برهن عن قدرة على التأقلم مجدداً مع الفريق الذي يعرفه جيداً كونه سبق له أن دافع عن ألوانه عامي 2014 و2015، مع صعوده سبع مرات إلى منصة التتويج.

وكان فريق سيتروين قد قرر الاستغناء عن خدمات ميك «38 عاماً»، وملاحه بول نايجل في 24 مايو الماضي، بسبب خروجه المتكرر عن المسار، ما كان له تأثيرات سلبية من ناحية سلامة الطاقم، في وقت لم تكن المخاطرة مبررة بأسباب رياضية.