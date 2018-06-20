فيدرر يكسب وزفيريف يخسر في هاله

لندن (رويترز)

واصل السويسري روجر فيدرر مسيرته الرائعة على الملاعب العشبية، استعداداً لبطولة ويمبلدون للتنس، بعد أن نجح حامل اللقب في الفوز على منافسه السلوفيني الياش بيديني 6-3 و6-4 في الدور الأول من بطولة هاله المفتوحة، بينما تجرع الكسندر زفيريف المصنف الثاني مرارة الخروج المبكر من البطولة.

وقال فيدرر: نجحت في تنفيذ عدة هجمات على الشبكة بطريقة صحيحة، كان أدائي على هذا الملعب أفضل وأسهل من نظيره في شتوتجارت.

ويسعى فيدرر لتعزيز رقمه القياسي الذي حققه بالفوز بلقب هاله عشر مرات، كما سيعمل على تعزيز عدد مرات فوزه على الفرنسي بنوا بير الذي سيواجهه في الدور التالي، وانتهت المباريات الست بين اللاعبين بفوز فيدرر.

وتأهل بير للدور الثاني، بعد الفوز على الأميركي ستيف جونسون 7-5 و7-6، واستهل الكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً مسيرته على الملاعب العشبية بخسارة غير متوقعة 6-1 و6-4 أمام الكرواتي بورنا تشوريتش.

وخسر اللاعب الألماني إرساله أربع مرات وقدم أداء عشوائياً في مواجهة تشوريتش الذي حقق فوزه رقم 20 هذا الموسم.