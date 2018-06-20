مصير مال الله مع «الصقور» غامض

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يكتنف الغموض مصير المهاجم الدولي أحمد مال الله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى درجة قد تضعه خارج حساباته الموسم المقبل رغم المفاوضات الجارية لتجديد عقده، إذ ينتظر النادي رد اللاعب على العرض الذي حصل عليه نظير استمراره لموسم آخر، حيث تتراجع التكهنات بشأن احتمال موافقته على العرض المالي، وهو ما يعني عملياً عدم احتمال استمراره مع «الصقور».

وأعلن النادي رسمياً عدم رغبته بتجديد عقدي اللاعبين حسن عبد الرحمن وأحمد الشامسي، إذ انتهى عقد الأول الموسم الماضي، في حين يرتبط الثاني بعقد مع الوصل، بعدما أمضى موسماً مع «الصقور» بنظام الإعارة.

وينتظر النادي انضمام الأجانب الأربعة إلى التجمع الداخلي مطلع الشهر المقبل حسب الرؤية الفنية للمدرب الجديد جلال قادري، إذ يتوقع الإعلان عن اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم، إثر الاستغناء عن الرباعي ساشا، وعبد الغني معاوي، ويوسف قلفا وبارك جونج.

وكان النادي أعلن إقامة المعسكر الخارجي في صربيا، وخوض مجموعة من المباريات التجريبية ضمن مساعي مجلس الإدارة لتوفير الأجواء الإيجابية التي تمنح الفريق فرصة الإعداد المثالي لخوض التحدي الذي ينتظره الموسم المقبل بالرغبة الكبيرة في تحسين صورة «الصقور»، وتأكيد الحضور الإيجابي في دوري الخليج العربي.