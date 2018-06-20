25 الجاري آخر موعد لاستقبال الترشيحات لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أعلنت المؤسَّسة أنَّ آخر موعد لاستقبال طلبات الترشُّح للجائزة، بدورتها الخامسة، هو تاريخ 25 يونيو الجاري، حيث سيتم إغلاق باب الترشُّح بتاريخ 26 يونيو تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من تصفيات الجائزة المرموقة، التي تُعْلَن نتائجها خلال فعاليات «قمة المعرفة» التي تنظِّمها المؤسَّسة خلال شهر ديسمبر المقبل تحت شعار «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة».

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأمين العام للجائزة: «إنَّ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اكتسبت أهمية خاصة على مرِّ السنوات، لكونها ترتبط باسم قائد عظيم وملهم، وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مضيفاً أنها «تشهد سنوياً إقبالاً متزايداً للترشُّح من دول العالم كافَّة».

يذكر أن عدد طلبات الترشُّح التي تلقَّاها الموقع الإلكتروني للجائزة بلغ 230 طلباً من كافة أنحاء العالم.