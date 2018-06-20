«اليدار».. يحتفي بمئوية الشيخ زايد

دبي (وام)

أعلن المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن بدء تنفيذ مشروع «اليدار» في نسخته الثانية، والتي تحتفي هذا العام بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». ويتم تنفيذ المشروع - وهو بمثابة جدارية فنية طولها 140 متراً - تحت شعار «عام زايد»، ويشتمل على أعمال فنية عديدة ومتنوعة تشارك فيها 22 طالبة من كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد - فرع دبي.

وتعبر هذه الأعمال عن أربعة موضوعات رئيسية مستوحاة من قيم واهتمامات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهي: الحكمة والاحترام والاستدامة والتنمية البشرية. وكانت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أطلقت النسخة الثانية من مشروع «اليدار» الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على ميلاد القائد المؤسس، والتي تصادف 6 مايو، مواكبة لاحتفالات الدولة بهذه المناسبة.

وسيتم عرض هذا العمل الفني على الجدار الخارجي لنادي دبي للسيدات، بشارع جميرا، في 6 أغسطس المقبل تزامناً مع ذكرى توليه «رحمه الله» مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، ويستمر عرضه لمدة عام كامل، وقالت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم

أن «اليدار» يعكس اهتمام والتزام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالفن ورعايتها للموهوبين في الدولة، مشيرة إلى أهمية دورة العام الحالي للمشروع، وما تحمله من إلهام استثنائي كونها تقام تحت شعار «عام زايد». من جانبها، عبرت آن ماري ريني عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد عن سعادتها للشراكة بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وجامعة زايد في المشروع.