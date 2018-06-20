المتحف البريطاني يطلق اسم الشيخ زايد على قاعة تسرد تاريخ الزراعة في أوروبا والشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المتحف البريطاني اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على قاعة أوروبا والشرق الأوسط، لتصبح «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط» وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع المتحف، وذلك تقديراً لجهود الوالد المؤسس في دعم التنوع الزراعي في الدولة وتحويله الصحاري إلى أنظمة تنتج محاصيل زراعية.

وجرى توقيع الاتفاقية، أمس، في احتفالية خاصة أقيمت في مقر المتحف البريطاني في لندن بالمملكة المتحدة، حيث وقع الاتفاقية كل من: معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهارتوج فيشر، مدير المتحف البريطاني، بحضور سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسليمان حامد المزروعي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، والسير ريتشارد لامبرت، رئيس مجلس أمناء المتحف البريطاني. وتنص الاتفاقية على إعادة تسمية القاعة باسم «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط»، حيث تسرد القاعة تاريخ تطور الزراعة عبر العالم وما نتج عنها من نمو اجتماعي وثقافي واقتصادي وحضاري، مهد إلى تشكيل العالم الحديث كما نعرفه اليوم، كما تتوج الاتفاقية تاريخ التعاون الطويل بين المؤسستين العريقتين في المجالات الثقافية والفنية والسياحية.

وقال معالي محمد بن خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «في هذا العام، «عام زايد»، يحتفي شعب الإمارات بإرث الوالد المؤسس، ويفتخر أبناء الإمارات بالإرث الحضاري الذي تركه لنا، وتقديراً منا لرؤيته الحكيمة في تأسيس الدولة وبناء نهضتها، وتكريماً لمهمته السامية في إقامة جسور التواصل بين الدول في جميع أصقاع المعمورة، اتفقنا مع المتحف البريطاني على تسمية إحدى أكبر القاعات باسمه، وهي القاعة التي تستكشف تاريخ وإرث الشرق الأوسط في الزراعة، وتأثيرها غير المتناهي على العالم. ويأتي اختيارنا لهذه القاعة ضمن الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي أدّاه الشيخ زايد في الحفاظ على الممارسات الزراعية والثقافة المرتبطة بها والتي أدت إلى تنمية المجتمعات، وساهمت في ازدهارها، كما أننا سعداء بتعزيز السجل الحافل من التعاون المؤسسي مع المتحف البريطاني في إطار رسالة دائرتنا الرامية إلى إقامة شراكات وثيقة مع المؤسسات الرائدة في العالم ككل».

وبدوره، قال هارتوج فيشر، مدير المتحف البريطاني: «إنه لشرف كبير أن تختار دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إعادة تسمية القاعة باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونؤكد أنّ المتحف البريطاني يقوم على مد جسور الحوار والترابط بين ثقافات العالم، وهذا ما تسعى القاعة بدورها إلى إظهاره من خلال تسليط الضوء على استكشاف تطور الزراعة في الشرق الأوسط وتأثيرها على أوروبا، ومن ثم على العالم، كما تعكس هذه الاتفاقية علاقات التعاون المتميزة التي تربط المتحف البريطاني مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خاصة أنها تأتي في عام مميز وهام بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو (عام زايد)».