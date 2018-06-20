الآلاف يحتفلون باليوم العالمي لليوجا

عواصم (وكالات)

احتفل الآلاف من محبي رياضة اليوجا باليوم العالمي الذي يوافق 21 يونيو من كل عام، حيث شهدت عواصم عدة من العالم تجمعات في الأماكن العامة والحدائق لممارسة تلك الرياضة، اتباعاً للتقليد الهندي القديم، الذي يهدف إلى التأمل واستعادة النشاط من خلال بعض التمارين الخاصة والأوضاع البدنية والثبات عليها لفترات مختلفة من الوقت، حسب قدرة من يمارس تلك الرياضة، علماً أن هذا اليوم تم تأسيسه عام 2015، بعد أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الاعتماد في 11 ديسمبر 2014 بالإجماع.

واليوجا تعود إلى مجموعة من الطقوس القديمة أصلها الهند، تعتمد على تمارين يؤديها من يمارسها بطريقة فنية أو ضوابط محددة، وصولاً إلى درجة من الزهد والتأمل، وقد انتشرت في شتى أنحاء العالم، وأصبحت لا ترتبط بهوية أو انتماء الشخص أو معتقداته، فقد تحولت إلى نوع من الرياضة التي تقوي النفس وتدخل في إطار تصفية النفس واكتساب اللياقة الذهنية والبدنية.