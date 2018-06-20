«تحية مؤثرة» من ملكة هولندا إلى شقيقتها

لاهاي (أ ف ب)

وجهت ماكسيما ملكة هولندا تحية مؤثرة لشقيقتها الصغرى التي توفيت في مطلع الشهر إثر معاناتها من الاكتئاب.. وخلال كلمة شخصية نادرا ما تلقي الملكة مثلها، شكرت ماكسيما كلّ الذين وجهوا لها رسائل تعزية إثر وفاة شقيقتها إنيس زوريغويتا البالغة 33 عاما.

وقالت الملكة ماكسيما خلال زيارة مركز للعلاج بالبروتونات في غرونينغن (شمال هولندا) «كانت شقيقتي الصغيرة العزيزة والموهوبة انيس مريضة. وما كان شيء يفرحها أو قادرا على علاجها». وأضافت «عزاؤنا الوحيد هو أنها ترقد بسلام الآن»، مشيرة إلى أن «الرسائل التي لا تحصى» التي تلقتها ساعدتها كثيراً في محنتها هذه.