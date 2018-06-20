«ثلاثية» التدخين والبدانة والأمراض تهدد سكان الأرياف

واشنطن (أ ف ب)

بات الأميركيون الذين يعيشون في المدن الكبرى يدخّنون بوتيرة أقلّ ويتمتعون بنفاذ أوسع لخدمات الرعاية الصحية ويعانون بوتيرة أقلّ من البدانة، بالمقارنة مع الذين يقيمون في المدن الصغيرة أو المناطق الريفية، على ما أظهرت دراسات جديدة عدة.

وتشتد وطأة هذا التفاوت خصوصاً في مسألة التدخين، وعلى الصعيد الوطني، تراجعت نسبة المدخنين إلى أدنى مستوياتها نتيجة حملات أطلقت في مجال الصحة العامة وحظر استهلاك التبغ في الأماكن العامة. وانخفض هذا المعدّل لدى الأميركيين البالغين إلى أدنى مستوياته سنة 2017 مع 13,9 %، بحسب النسخة الأخيرة من الدراسة في مجال الصحة العامة التي تصدرها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي). وكان هذا المعدّل قد بلغ 15,5 % سنة 2016، في مقابل أكثر من 40 % قبل خمسين عاماً.

لكن خارج المدن الكبيرة، ترتفع نسبة المدخنين إلى 21,5 %، في مقابل 11,4 % في المناطق الحضرية الكبيرة (أكثر من مليون نسمة).

والفجوة كبيرة أيضاً بين المدن والأرياف في ما يتعلق بمشاكل الضغط والسكري واللياقة البدنية والنفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية، مع الإشارة إلى أن كثيرين من سكان الأرياف يشتكون من تكلفة نظام الرعاية الصحية، بحسب ما أظهرت الدراسة عينها.

وقد تطرقت دراستان أخريان نشرتا في مجلة الجمعية الأميركية الطبية (جاما) إلى مشكلة البدانة، وهما تستندان إلى استقصاءات صحية واسعة النطاق.