صعوبة الفيزياء تعصف بآمال طلبة «الثاني عشر»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شكا طلبة الصف الثاني عشر «مسار متقدم» من صعوبة امتحان مادة الفيزياء أمس، معتبرين ما حدث «خدعة»، حيث جاء نحو 85 في المئة من الأسئلة من مقرر الفصل الدراسي الثاني، وتكاد تخلو من أسئلة للفصل الثالث باستثناء سؤال أو سؤالين، ودعا الطلبة إدارات المدارس للسماح لهم بالانتظار داخل المدارس لحين بدء الامتحان نظراً لارتفاع درجات الحرارة، حيث رفض بعض المديرين السماح للطلبة بالدخول للمدرسة اتقاءً للحر.

وأشار الطلبة إلى تركيزهم على مواد الفصل الثالث، غير متوقعين أن تكون الأسئلة بهذه الصورة، وهو ما شكل صدمة بالنسبة لهم.

وأجمع الطلبة عمر دبسي وعلاء علي وأحمد الكتبي وعمر العمد ومحمد بني بكر ومحمود الطباخي، على صعوبة الامتحان وضيق الوقت المحدد لهم.

وقال الطالبان كريم حاتم ومحمد عامر، إن «الامتحان جاء في 6 صفحات تتضمن 20 سؤالاً، وكلها اختيار بين إجابات متعددة وهي تتشابه فيما بينها، وللوصول إلى الاختيار الصحيح يحتاج إلى الاستعانة بكتابة القوانين، ولو كل قانون احتاج إلى 5 دقائق، نحتاج 100 دقيقة».