تكريم «اللولو هايبر ماركت» في مجال سلامة وصحة الغذاء



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017 أبوظبي (الاتحاد)



كرَّم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية «اللولو هايبر ماركت»، التابع لمجموعة «اللولو» العالمية لمساهماته المتميزة والتزامه بكل معايير واشتراطات الجهاز بشأن سلامة وصحة الغذاء والمنتجات والخدمات، في كل منافذ البيع في إمارة أبوظبي. وتسلم الجائزة أبوبكر تي. بيه، المدير الإقليمي لمحلات «اللولو هايبر ماركت» في أبوظبي. وحضر حفل توزيع الجوائز باسل الجابري، مدير قسم التفتيش الغذائي، بحضور عبدالعزيز محمد ناصر الهاجري، نائب مدير الرقابة على الحيوان. وتسعى «اللولو هايبر ماركت» إلى وضع معايير جديدة في قطاع تجارة التجزئة وتعزيز الأعمال التجارية لمجموعة «اللولو» العالمية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتوفير المنتجات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم. وقال باسل الجابري: «إن مجموعة اللولو العالمية تقوم باتباع أفضل الممارسات الصحية في كل منافذها كما أن موظفيها يحصلون على تدريب من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية».