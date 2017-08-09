محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية السلام في المنطقة

دبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً من الأمور والقضايا الوطنية والإقليمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتأكيد أهمية السلام في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على المصالح الوطنية لشعب ومجتمع الإمارات، وتعزيز مكانتها كدولة خير وعطاء وراعية للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الذي جرى، أمس في دبي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما حضره محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين.