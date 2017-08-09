إصابة 6 جنود فرنسيين بحادث دهس متعمد

باريس (وكالات)

صدمت سيارة عسكريين مشاركين في عملية «سانتينيل» لمكافحة الإرهاب في ضاحية شمال غرب باريس، ما أدى إلى وقوع ستة جرحى، وأعلن القضاء المتخصص بمكافحة الإرهاب فتح تحقيق، وتوقيف منفذ الهجوم.

ونددت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي بأكبر قدر من الحزم بهذا العمل الجبان، مؤكدة في بيان أن هذا العمل «لا يوهن إطلاقاً من عزيمة العسكريين في صيانة أمن الفرنسيين». وأشارت إلى «إصابة ستة عسكريين من فوج بلفور 35 للمشاة بجروح، ثلاثة منهم إصاباتهم أكثر خطورة، من دون أن تكون حياتهم في خطر».

ووقع الهجوم قرابة الساعة 8,00 في وسط منطقة لوفالوا بيريه، وتمكن السائق من الفرار بسيارته، بحسب ما أفادت شرطة باريس.

لكن مصدراً مطلعاً على التحقيق أفاد في وقت لاحق أنه تم توقيف منفذ الهجوم، بينما كان يقود السيارة التي نفذ بها الهجوم على الطريق العام في اتجاه شمال فرنسا.