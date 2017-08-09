عواصم (وكالات)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظام بيونج يانج بـ«النار والغضب»، فيما هددت كوريا الشمالية بقصف منشآت في جزيرة جوام التابعة للإدارة الأميركية في المحيط الهادئ.

وأعلنت بيونج يانج أنها «تدرس بعناية خطة العمليات لإقامة حزام ناري في المناطق المحيطة بجزيرة جوام بوساطة الصاروخ البالستي متوسط المدى هواسونج 12». وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن هذه الخطة قد يتم تنفيذها «في أي لحظة، فور اتخاذ كيم جونج أون القائد الأعلى قرارا بذلك».

وقبل ذلك بساعات، وجه دونالد ترامب تحذيرا بالغ الشدة إلى النظام الشيوعي، متوعدا بـ«النار والغضب». وقال الرئيس الأميركي «سيكون من الأفضل لكوريا الشمالية ألا توجه مزيدا من التهديدات إلى الولايات المتحدة». وأكد أن هذه التهديدات إذا ما تواصلت «ستواجه بالنار والغضب»، ملوحا برد «لم يشهد العالم له مثيلا». ويشكل تهديد ترامب تصعيدا كبيرا في خطاب واشنطن حيال البرنامجين البالستي والنووي لكوريا الشمالية.

وتضم جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة، ومساحتها حوالى 550 كيلومترا مربعا، قاعدة بحرية وقاعدة عسكرية أميركيتين، وهي تشكل مركزا متقدما للقوات الأميركية على طريق آسيا، وتنشر الولايات المتحدة 6 آلاف جندي في قاعدتي اندرسون الجوية وجوام البحرية في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 162 ألف نسمة.