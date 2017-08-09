الأمن الفلسطيني يعتقل 5 صحفيين بتهمة «تسريب معلومات حساسة»

رام الله (الاتحاد)

اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خمسة صحفيين فلسطينيين، بينما استدعت صحفيا سادسا للتحقيق، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومصدر أمني فلسطيني.

واعتقلت أجهزة الأمن كلاً من مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة، والصحفي في قناة محلية في الخليل عامر أبو عرفة، ومراسل قناة الأقصى التابعة لحركة حماس في جنين طارق أبو زيد، والصحفي المستقل قتيبة قاسم من بيت لحم. وأضافت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان أنه تم أيضاً اعتقال الصحافي أحمد حلايقة الذي يعمل لدى قناة القدس، بينما استدعي الصحفي إسلام سالم الذي يعمل بشكل مستقل.

ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية عن مسؤول أمني تأكيده توقيف أربعة صحفيين، مشيراً إلى أنهم «متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية». وأضاف الموضوع «قيد التحقيق».

من جهتها، دانت نقابة الصحفيين عملية الاعتقال وحملت المسؤولية للمراجع الأمني والسياسي، داعية إلى تجنيب الصحفيين ووسائل الإعلام تداعيات الانقسام الفلسطيني وتجاذباته.