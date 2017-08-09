تونس: مقتل إرهابيين في كمين واعتقال ثالث جريح

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

قتلت وحدات الحرس الوطني التونسي عنصرين إرهابيين واعتقلت عنصرا ثالثا إصابته بليغة إثر تبادل لإطلاق نار الليلة قبل الماضية في القصرين وسط غرب تونس. وأفادت وزارة الداخلية أمس بأن العنصرين الإرهابيين قتلا في كمين بجبل «بيرينو» نصبته وحدات الحرس الوطني وهي عملية استباقية تم التحضير لها منذ أسابيع بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الارهاب. كما أعلنت عن «القبض خلال العملية على عنصر ثالث حالته الصحية حرجة وخطيرة جدا». وحجزت وحدات الحرس الوطني خلال العملية أربع بنادق نوع «كلاشينكوف» وسبع خزن ورمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة وثلاثة صواعق بدائية الصنع وهواتف خلوية.

وكان المتحدث باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني صرح في وقت سابق بأن أحد الإرهابيين هو الملقب بـ«أبو عوف» وهو شقيق الجزائري لقمان أبو صخر القيادي في كتيبة عقبة بن نافع والذي قتل في عملية أمنية في مارس 2015 غداة الهجوم الإرهابي على متحف باردو. ويشتبه في أبو عوف كونه شارك في هجومين داميين على وحدات من الجيش التونسي في جبل الشعانبي بالقصرين في 2013 و2014 وفي مقتل راعيين شقيقين في جبل المغيلة بسيدي بوزيد.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من القبض على شخص بمدينة قربص السياحية يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي. وأكدت الداخلية أمس الأربعاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بمدينة قليبية، من محافظة نابل، تمكنت من القبض على شخص عمره 30 عاما بمدينة قربص، يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن 3 أعوام من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وهو أصيل تونس العاصمة وتمت إحالته على مصدر التفتيش.