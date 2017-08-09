3 جرحى بغارات إسرائيلية على غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع ثلاث إصابات وأضرار كبيرة.

وقال مسؤول طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة انه «وصل إلى المستشفى ثلاثة مصابين أحدهم يبلغ 26 عاما وهو في حالة خطرة جراء إصابته بشظية في الرأس إثر القصف الإسرائيلي على شمال غزة».

وأفاد مصدر أمني لفرانس برس أن الطيران الإسرائيلي «نفّذ غارات استهدفت موقعين لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) ما أسفر عن 3 إصابات وأضرار جسيمة في المواقع والمنازل القريبة منها».

وأضاف أن طائرات اف 16 استهدفت «بأربعة صواريخ موقع السفينة (العسكري التابع للقسام) في منطقة السودانية (شمال مدينة غزة)، ما أحدث أضرارا وأدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين في المنطقة السكنية القريبة من الموقع، وبصاروخين موقع فلسطين التابع أيضاً للقسام ونقطة مراقبة قريبة منه في بلدة بيت لاهيا (شمال القطاع)».