استشهاد 4 رجال شرطة بهجوم إرهابي في سيناء

القاهرة (وكالات)

استشهد أربعة من أفراد الشرطة المصرية صباح أمس في هجوم إرهابي على الطريق الدولي العريش -الإسماعيلية بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين قاموا بملاحقة سيارة ملاكي يستقلها أربعة من أفراد الشرطة من العاملين في مديرية أمن شمال سيناء وأجبروها على التوقف. وحسب المصدر، قام المسلحون بإنزال عناصر الشرطة الأربعة وأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص وتصفيتهم في الحال. وأشار إلى أنه تم نقل جثث عناصر الشرطة إلى مستشفى العريش العسكري. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. وتنشط في شمال سيناء جماعة إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي وتطلق على نفسها اسم (ولاية سيناء).

وكان قد استشهد أمس الأول أمينا شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بدلتا مصر أثناء استهداف إحدى البؤر الإجرامية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إن قوة أمنية تابعة لوحدة المركز استهدفت إحدى البؤر الإجرامية بالمنطقة وحال اقترابها بادر عناصر البؤرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وبادلتهم القوات إطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد عنصرين من الشرطة المصرية.

وأشارت إلى أنه يجري تمشيط المنطقة لضبط الجناة والأسلحة المستخدمة بالواقعة.. وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات سوهاج (جنوب مصر) أمس بمعاقبة 72 إخوانيا بالسجن 5 سنوات غيابيا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 آخرين حضوريا، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «المكتب الإداري». وتعود أحداث القضية إلى 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.