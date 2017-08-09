الحوثيون يجبرون المعتقلين على الإقرار بتهم ملفقة

صنعاء (الاتحاد)

قالت منظمة حقوقية غير حكومية في اليمن أمس إن جماعة الحوثي المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد والعاصمة صنعاء تجبر المعتقلين في سجونها على الإقرار بتهم ملفقة وكيدية تمهيداً لمحاكمتهم في إجراءات غير قانونية. وذكرت منظمة «أمهات المختطفين» في بيان أصدرته الأربعاء أن جماعة الحوثي تستعد لإجراء محاكمة غير قانونية لعدد من المعتقلين في سجونها بمدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

وفي أبريل الماضي، بدأ الحوثيون في صنعاء بمحاكمة 36 مدنياً بتهم مرتبطة بتأييد الحكومة الشرعية، وأصدروا حكماً بإعدام صحفي مخضرم أدين في محاكمة صورية بالتخابر مع دولة أجنبية. وتظاهرت عشرات النساء من أمهات وأقارب بعض المعتقلين في الحديدة صباح الأربعاء أمام مبنى المحكمة الجنوبية بالمدينة للتنديد بانتهاكات الحوثيين المستمرة ضد المعتقلين وآخرها الاستعداد لمحاكمتهم في جلسات سرية ومغلقة ودون إشعار ذويهم.

ونددت المتظاهرات اللاتي رفعن لافتات معبرة بقيام المتمردين الحوثيين «بانتزاع اعترافات (من المعتقلين) تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي بتهم لم يرتكبوها والإمضاء عليها إرغاماً»، بحسب بيان المنظمة التي تأسست العام الماضي للدفاع عن آلاف المعتقلين في سجون الانقلابيين. وطالب البيان «سلطة الأمر الواقع»، في إشارة إلى سلطات الحوثيين، بإطلاق سراح جميع المعتقلين من دون قيد أو شرط، وحملها مسؤولية سلامة وحياة سجناء الرأي الذين تقول مصادر حكومية رسمية إن عددهم يتجاوز 4400 معتقل.

إلى ذلك، ذكرت مصادر حقوقية غير رسمية أمس الأربعاء أن مليشيا الحوثي ارتكبت 78 انتهاكا ضد حقوق الإنسان في محافظة عمران الشمالية خلال يوليو الفائت، موضحة أن الانتهاكات تضمنت 16 حالة انتهاك بحق الطفولة في المحافظة التي خضعت لهيمنة المتمردين المرتبطين بإيران منتصف العام 2014.