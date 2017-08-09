«الشرعية» تتقدم في تعز وتصد هجمات حوثية بالجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)
حققت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي أمس الأربعاء تقدماً جديداً في المعارك الدائرة في محافظة تعز . وقال مصدر في محور تعز العسكري إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير منطقة مدارات صباح أمس ثالث أيام المواجهات العنيفة التي تدور في غرب مدينة تعز. وأكد المصدر العسكري، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، مصرع خمسة على الأقل من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال المواجهات في منطقة مدارات، مشيراً إلى أن قوات الجيش نجحت في تدمير مخزن أسلحة للميليشيات التي انسحبت باتجاه مفرق شرعب عند المدخل الجنوبي لتعز.
وأفادت مصادر عسكرية أخرى بتفكيك الفرق الهندسية للجيش الوطني الألغام التي زرعها الحوثيون في منطقة مدارات وعلى الطريق المؤدي إلى مصنع السمن والصابون القريب، وقالت إن مدفعية الجيش قصفت مواقع للانقلابيين في تبة الضنين ونقطة الهنجر ومفرق شرعب، موقعة «خسائر فادحة» في صفوفهم. وأكدت المصادر استمرار العملية العسكرية في غرب مدينة تعز حتى تطهير كافة المناطق في الجبهة الغربية وصولا إلى مفرق المخا في شمال شرق بلدة موزع، حيث تخوض قوات حكومية مدعومة من التحالف العربي معارك شرسة بعد تحريرها أواخر الشهر الماضي معسكر خالد بن الوليد الذي كان آخر قاعدة عسكرية رئيسية للحوثيين وقوات صالح في الساحل الغربي الجنوبي للبلاد.
|
وأفاد سكان ومصدر عسكري ميداني بمصرع خمسة حوثيين وجرح سبعة آخرين وتدمير مركبتين عسكريتين للميليشيات في الغارات الجوية على مقبنة، في حين زعم المتمردون الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخاً على موقع للقوات الحكومية في منطقة يختل شمال مدينة المخا الساحلية والمحررة في فبراير. إلى ذلك، جدد الطيران العربي أمس الأربعاء غاراته على معسكرات رئيسية للميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ أواخر سبتمبر 2014. واستهدفت الغارات الجوية معسكري النهدين والسواد في جنوب العاصمة، ومقر الاستخبارات (الأمن القومي) في منطقة صرف شرق المدينة، ومستودعات أسلحة في معسكر ريمة حميد التابع للمخلوع صالح في مسقط رأسه بلدة سنحان شرق صنعاء.
|
وفي السياق ذاته، قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أمس الأربعاء، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي تحقق انتصارات مستمرة في جبهتي البقع وعلب الحدوديتين مع السعودية في شمال المحافظة معقل الحوثيين شمال اليمن. وأضاف في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، «العمليات العسكرية تسير وفق الخطط المرسومة ، وأيام ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية باتت معدودة»، مؤكداً أن «الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وسيسمع اليمنيون ما يسرهم وسيرى الانقلابيون منا مالا يسرهم».