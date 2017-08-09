«الشرعية» تتقدم في تعز وتصد هجمات حوثية بالجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

حققت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي أمس الأربعاء تقدماً جديداً في المعارك الدائرة في محافظة تعز . وقال مصدر في محور تعز العسكري إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير منطقة مدارات صباح أمس ثالث أيام المواجهات العنيفة التي تدور في غرب مدينة تعز. وأكد المصدر العسكري، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، مصرع خمسة على الأقل من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال المواجهات في منطقة مدارات، مشيراً إلى أن قوات الجيش نجحت في تدمير مخزن أسلحة للميليشيات التي انسحبت باتجاه مفرق شرعب عند المدخل الجنوبي لتعز.

وأفادت مصادر عسكرية أخرى بتفكيك الفرق الهندسية للجيش الوطني الألغام التي زرعها الحوثيون في منطقة مدارات وعلى الطريق المؤدي إلى مصنع السمن والصابون القريب، وقالت إن مدفعية الجيش قصفت مواقع للانقلابيين في تبة الضنين ونقطة الهنجر ومفرق شرعب، موقعة «خسائر فادحة» في صفوفهم. وأكدت المصادر استمرار العملية العسكرية في غرب مدينة تعز حتى تطهير كافة المناطق في الجبهة الغربية وصولا إلى مفرق المخا في شمال شرق بلدة موزع، حيث تخوض قوات حكومية مدعومة من التحالف العربي معارك شرسة بعد تحريرها أواخر الشهر الماضي معسكر خالد بن الوليد الذي كان آخر قاعدة عسكرية رئيسية للحوثيين وقوات صالح في الساحل الغربي الجنوبي للبلاد.

وفيما دشن الجيش الوطني، أمس، مركزاً تدريبياً لقوات الاحتياط باللواء 22 ميكانيك الذي يقاتل - مع ألوية أخرى وفصائل مسلحة في المقاومة الشعبية- ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في شرق المدينة، تواصلت المعارك في أكثر من جبهة قتال غرب المحافظة، حيث شهدت منطقة الكدحة في بلدة المعافر مواجهات بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى. كما دارت اشتباكات شمال شرق بلدة موزع باتجاه بلدة مقبنة حيث نفذ الطيران العربي ست غارات على مواقع للميليشيات أصابت ثلاثاً منها أهدافاً في منطقتي البرقة وكمب الصعيرة بمقبنة، بينما دمرت الثلاث الأخرى مواقع للمتمردين في جبا الشبكة شرق موزع.

وأفاد سكان ومصدر عسكري ميداني بمصرع خمسة حوثيين وجرح سبعة آخرين وتدمير مركبتين عسكريتين للميليشيات في الغارات الجوية على مقبنة، في حين زعم المتمردون الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخاً على موقع للقوات الحكومية في منطقة يختل شمال مدينة المخا الساحلية والمحررة في فبراير. إلى ذلك، جدد الطيران العربي أمس الأربعاء غاراته على معسكرات رئيسية للميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ أواخر سبتمبر 2014. واستهدفت الغارات الجوية معسكري النهدين والسواد في جنوب العاصمة، ومقر الاستخبارات (الأمن القومي) في منطقة صرف شرق المدينة، ومستودعات أسلحة في معسكر ريمة حميد التابع للمخلوع صالح في مسقط رأسه بلدة سنحان شرق صنعاء.

وأفشلت القوات الحكومية في وقت مبكّر الأربعاء هجوماً للميليشيات الانقلابية على معسكرها في منطقة السلان ببلدة المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وذكر موقع الجيش الوطني أن القوات تصدت للهجوم وقصفت مواقع للانقلابيين في منطقتي الساقية والرمادة في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين الطرفين في مواقع قتال أخرى في بلدتي المتون و»خب والشعف». وأكد العميد محمد الحقي، قائد اللواء 122 مشاة الذي يقاتل الحوثيين في الجوف، جاهزية اللواء لخوض معركة تحرير بقية المواقع التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات في جبال حام شمال بلدة المتون، مضيفاً أن تعزيزات عسكرية كبيرة ستصل قريباً للجيش في المتون تمهيداً لمعركة فاصلة، لاستعادة معسكر حام الاستراتيجي من الانقلابيين.

وفي السياق ذاته، قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أمس الأربعاء، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي تحقق انتصارات مستمرة في جبهتي البقع وعلب الحدوديتين مع السعودية في شمال المحافظة معقل الحوثيين شمال اليمن. وأضاف في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، «العمليات العسكرية تسير وفق الخطط المرسومة ، وأيام ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية باتت معدودة»، مؤكداً أن «الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وسيسمع اليمنيون ما يسرهم وسيرى الانقلابيون منا مالا يسرهم».