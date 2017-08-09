«دو لا ليجا» يفوز على إشبيلية

دبي (الاتحاد)

أظهرت الجولة التدريبية المُكثفة لفريقي دو لا ليجا للكفاءات العالية تحت 18 وتحت 16 عامًا بإسبانيا قدرة تنافسية كبيرة، حيث تحكم لاعبو دو لا ليجا في مُجريات المُباريات وحققوا الفوز على فريقي إشبيلية، وأظهروا مهارات استثنائية وسرعة في التمرير وجماعية رائعة. ودفع التألق اللافت للاعبي دو لا ليجا أعين مدربي أندية الدوري الإسباني لمراقبتهم على أمل اكتشاف المُستعدين لحياة مهنية احترافية لضمهم إلى أفضل أندية الشباب في الدوري الإسباني، في الوقت نفسه لعب أبطال دوري الأكاديميات بأفضل مستوياتهم للحصول على فُرصة العُمر والانضمام إلى ركب الدوري الأقوى في العالم.

دخل فريق دو لا ليجا تحت 18 عامًا مُباراته ضد إشبيلية بخطواتٍ واثقة بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1 على قادش، أما فريق 16 عامًا فقد ظهر الإعداد النفسي والبدني المُمتاز على اللاعبين الذين اجتازوا خسارتهم الأولى ضد قادش، ودخلوا مُباراتهم ضد إشبيلية بمعنوياتٍ عالية قادتهم لتحقيق فوزٍ عريض بنتيجة 4-1 على المنافس.

ويستمر الفريق في الإعداد لمُبارياته الثلاث المُتبقية، حيث يواجه فريق ألميريا السبت، قبل أن يُلاقي كُلًا من غرناطة وملقا يومي 15 و19 أغسطس.