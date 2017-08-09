إيراني تدافع عن نفسها

روما (د ب أ)

دافعت لاعبة التنس الإيطالية سارا إيراني عن نفسها إثر تلقي عقوبة الإيقاف حتى أكتوبر المقبل، بعد أن كشفت اختبارات المنشطات وجود مادة ««ليتروزول» المحظورة في عيناتها.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو: انتشرت العديد من الأكاذيب عني. لقد قرأت أشياء تتراوح بين المضحكة والعبثية.

وكانت إيراني البالغة من العمر 30 عاماً، والتي وصلت من قبل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، قد سقطت في اختبار المنشطات الذي خضعت له في 16 فبراير الماضي.

وأرجعت إيراني سبب النتائج الإيجابية لتحاليل العينات إلى تناولها طعام ملوث بعقار «فيمارا» المحتوي على مادة ليتروزول، والذي قالت إن والدتها تتناوله منذ خضوعها لعملية جراحية بسبب سرطان الثدي.

وقالت إيراني: مادة ليتروزول ليس لها تأثير منشط وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي للتنس اعتبره خطأ، حتى وإن كان في أدنى مستوياته، هو لا يزال خطأ.

وبالإضافة إلى إيقافها لمدة شهرين، ستفقد إيراني نقاطها بالتصنيف وكذلك الجوائز المالية التي حصلت عليها اعتباراً من السقوط في اختبار المنشطات وحتى السابع من يونيو.