إيراني تدافع عن نفسها

روما (د ب أ)
دافعت لاعبة التنس الإيطالية سارا إيراني عن نفسها إثر تلقي عقوبة الإيقاف حتى أكتوبر المقبل، بعد أن كشفت اختبارات المنشطات وجود مادة ««ليتروزول» المحظورة في عيناتها.
وقالت في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو: انتشرت العديد من الأكاذيب عني. لقد قرأت أشياء تتراوح بين المضحكة والعبثية.
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وأرجعت إيراني سبب النتائج الإيجابية لتحاليل العينات إلى تناولها طعام ملوث بعقار «فيمارا» المحتوي على مادة ليتروزول، والذي قالت إن والدتها تتناوله منذ خضوعها لعملية جراحية بسبب سرطان الثدي.
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وبالإضافة إلى إيقافها لمدة شهرين، ستفقد إيراني نقاطها بالتصنيف وكذلك الجوائز المالية التي حصلت عليها اعتباراً من السقوط في اختبار المنشطات وحتى السابع من يونيو.