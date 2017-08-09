روما يتمسك بضم محرز

روما (رويترز)

قال مونشي المدير الرياضي لروما الإيطالي، إن النادي لم ييأس بعد في محاولته لضم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، لكنه يفكر أيضا في بعض البدائل.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فقد رفض ليستر ثلاثة عروض من روما لضم محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مونشي للصحفيين: أنا سعيد بمجهود النادي في محاولة ضمه.. لا أعتقد أن النادي كثيراً ما تقدم بعرض بأكثر من 30 مليون يورو «35.22 مليون دولار».

وأضاف: إذا لم تخني الذاكرة فإن أحدث عرض هو الأكبر في تاريخ النادي في الشراء.. نحن مهتمون وننتظر إجابة لكن بالفعل نحن نعمل أيضا على بعض البدائل الأخرى.

وتابع: أظهر اللاعب رغبته بشكل علني لكنه أصاب في احترام ناديه. في النهاية سنسير وفقا لرغبة ليستر في قبول العرض أو رفضه.

وعانى محرز، الذي ساهم بشكل مؤثر في فوز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في 2016، في الظهور بمستواه الموسم الماضي.

وسجل محرز «26 عاماً» 35 هدفا في أكثر من 100 مباراة مع ليستر منذ انضمامه قادماً من لوهافر الفرنسي في 2014.