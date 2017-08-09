«الضربة المزدوجة»

لندن (د ب أ)

يشعر جوناثان إدواردز، لاعب القوى البريطاني السابق، بمشاعر مختلطة اليوم، حينما يحتفل بعيد ميلاد نجله، في الوقت الذي ربما يتحطم فيه رقمه القياسي العالمي في مسابقة الوثب الثلاثي في نفس اليوم.

وربما يتحطم الرقم القياسي العالمي لإدواردز، الذي يبلغ «29. 18 متر»، حال نجاح النجم الأميركي كريستيان تايلور في تحقيق رقم أفضل خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر تايلور أبرز المرشحين للفوز بالمسابقة، والحصول على اللقب العالمي للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية.

وسيتواجد إدواردز، الذي فاز بالمسابقة في نسختي البطولة عامي 1995 و2001، في مدرجات الملعب الأولمبي بلندن، باعتباره معلقاً على فعاليات البطولة بمحطة «يوروسبورت» التليفزيونية، لكنه كان يدرك منذ عدة أشهر أن هذا اليوم ربما سيكون عصيباً بالنسبة له.