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«الضربة المزدوجة»

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تاريخ النشر: الخميس 10 أغسطس 2017

لندن (د ب أ)

يشعر جوناثان إدواردز، لاعب القوى البريطاني السابق، بمشاعر مختلطة اليوم، حينما يحتفل بعيد ميلاد نجله، في الوقت الذي ربما يتحطم فيه رقمه القياسي العالمي في مسابقة الوثب الثلاثي في نفس اليوم.

وربما يتحطم الرقم القياسي العالمي لإدواردز، الذي يبلغ «29. 18 متر»، حال نجاح النجم الأميركي كريستيان تايلور في تحقيق رقم أفضل خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر تايلور أبرز المرشحين للفوز بالمسابقة، والحصول على اللقب العالمي للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية.

وسيتواجد إدواردز، الذي فاز بالمسابقة في نسختي البطولة عامي 1995 و2001، في مدرجات الملعب الأولمبي بلندن، باعتباره معلقاً على فعاليات البطولة بمحطة «يوروسبورت» التليفزيونية، لكنه كان يدرك منذ عدة أشهر أن هذا اليوم ربما سيكون عصيباً بالنسبة له.

وصرح إدواردز، في شهر مارس الماضي: أعتقد أن رقمي القياسي ربما يتحطم هناك، لقد نظرت إلى موعد انطلاق المنافسات، سيكون في العاشر من أغسطس، الموافق لعيد ميلاد نجلي. إنها بمثابة ضربة مزدوجة، وسيتكون هدية عيد ميلاد سيئة. وعقب حصوله على اللقب العالمي عامي 2011 و2015، وكذلك حصده الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، يرى تايلور أن تحطيم الرقم العالمي، الذي ظل صامداً لمدة 22 عاماً، هو هاجسه الأكبر. ... المزيد
     
 

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