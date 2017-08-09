اللحظة الفريدة

بدر الدين الإدريسي

كانت المائة الأخيرة في مسار البرق، الأسطورة أوسين بولت جديرة بالمشاهدة من قبل الملايين حول العالم، فهي لحظة فريدة ومثيرة وتاريخية بكل تأكيد، أولاً لأنها ستختتم مشواراً رائعاً للرجل الذي ظل على مدار 10 سنوات كاملة، سيد المسافة بلا منازع، الرجل الذي يستطيع وحده أن يسبق ظله، وثانياً لأنها ستكتب خاتمة لملحمة رياضية كاملة الأوصاف، وثالثاً لأن الثواني العشر التي تصل بين خط الانطلاق والنهاية أشبه بحكاية تتلاعب بالمشاعر وتنقل العيون بسرعة البرق بين عوالم كثيرة.



وما كشفت عنه خاتمة الرواية شيء خرافي بالفعل، لأن القيم الرياضية والإنسانية ستتشابك بشكل رفع الإثارة إلى مستويات قياسية، ولأن على حلبة السباق الأروع في تاريخ ألعاب القوى العالمية سيتعانق قدران متناقضان، واحد لأمير مخلوع والثاني لملك منبوذ، ولأن ما سيبديه الجمهور على المسرح من ردات فعل، شيء يمزج بين الاحتفالية والتراجيديا، بين الفرح والبكاء.



كعادته تأخر بولت قليلاً في انطلاقته، إلا أنه لم يجد قوة الدفع ليقلص ما باعد بينه وبين منافسيه من مسافة، مؤسف أن لا يجد ذاك السلاح الفتاك في الوقت الحاسم من معركة العمر، وعند خط النهاية فصلت أجزاء الثانية بينه وبين جاستين جاتلين، ليكتفي بولت في يوم الاعتزال الكبير بميدالية بلون البرونز، كنا نظنها ستبكيه وتنقله من الانتشاء بإسدال الستارة على مسار خرافي إلى اللوعة على فقدان ذهب كان هو البريق الصديق لبولت.



ما حدث على المسرح الأولمبي بلندن في ختام السباق، الذي جعل من الأميركي جاتلين الملك الجديد لمسابقة السرعة، كان خليطاً من الذهول والانبهار والشعور بالذنب، فبينما رسم جاتلين لوحة رائعة في الوفاء والعرفان وهو ينحني للأسطورة بولت، وكأني به يقول له: «لم آخذ منك عرش 100 متر فأنت ملكه الأبدي، أنا فقط استعرته منك»، وبينما راحت الجماهير تتغنى ببولت وتهديه الاعتزال الذي يليق بكل الذي أهداه لألعاب القوى العالمية على مدى عقد كامل من الزمان، كان جاتلين المسكين يبحث في زوايا المسرح عن نقطة ضوء تؤرخ لإنجازه الخرافي، فما وجد لتعاسته غير الصفير والاستهجان.

هل جن جمهور المسرح الأولمبي للندن العبقرية والشموخ، حتى يهين البطل ويرسله إلى بيته في يوم عيده باكياً، ناحباً وحزيناً؟ بالطبع كان جمهور لندن حزيناً على أن برق بولت قد انطفأ، وعلى أن الأسطورة اكتملت، ولكنه في الوقت نفسه لم يقبل بأن يجلس على عرش المسافة عداء اتسخ بقضية تعاطي منشطات، حتى لو تنظف منها وقبل الكل بتوبته.

