حتا يدعم حراسة المرمى بـ «عيسى»

دبي (الاتحاد)

أتم نادي حتا اتفاقه على ضم إبراهيم عيسى حارس مرمى فريق النصر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بداية من الموسم الكروي الجديد، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في ثاني موسم له على التوالي بدوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى حتا إلى تقديم مستوى مميز في الدوري بعد النتائج الطيبة التي حققها الفريق في النسخة السابقة، وهو ما دفعه للاحتفاظ بمدربه المقدوني جوكيكا، الذي قاد الفريق الموسم الماضي، مع تدعيم الفريق ببعض الصفقات المميزة التي يحتاجها، بعد ضم محمد طالب قادماً من نادي دبي، والسوري عمر ميداني الذي بات محط اهتمام كثير من الأندية، قبل أن يلعب مع ناديه الجديد، وعلى رأسها الأهلي المصري، وكذلك البرازيلي فرناندو جابريل، علاوة على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول.

وتعد صفقة ضم الحارس إبراهيم عيسى، والتي انتهت بنجاح خلال الساعات القليلة الماضية، خطوة جيدة لتدعيم مركز حراسة المرمى في حتا، خاصة أن الفريق سبق له أن ضم الحارس عبدالله قميش من نادي النصر أيضاً في صفقة انتقال حر، علماً أن عيسى كان معاراً الموسم الماضي إلى نادي اتحاد كلباء، وعاد إلى النصر من جديد بعد نهاية إعارته.

على صعيد آخر، تعادل فريق حتا مع فريق فلازنيا المقدوني 2-2، في ثالث تجاربه الودية بمعسكره الخارجي المقام حالياً بمقدونيا، وسجل أهداف «الإعصار» سامويل روزا وفيرناندو جابرييل.

يذكر أن حتا سبق وخاض مباراتين قبل هذه المباراة، أمام فريقي سيلكس ورابوتنشكي المقدونيين، ومن المنتظر أن يخوض الفريق نحو 3 مباريات ودية أخرى، قبل العودة إلى الدولة لاستئناف الاستعدادات لخوض منافسات الموسم المحلي، سواء بالمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي أو مسابقة دوري الخليج العربي.